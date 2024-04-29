CATL освоит мелкосерийное производство твердотельных аккумуляторов к 2027 году...

CATL освоит мелкосерийное производство твердотельных аккумуляторов к 2027 годуПока конкуренты направляли существенные ресурсы на разработку твердотельных аккумуляторов, крупнейший производитель литийионных батарей с жидким электролитом — китайская компания CATL, довольно скептически оценивала перспективы первых.
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