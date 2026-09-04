ФСБ задержала двух жителей Костромской области за финансирование ВСУ

Костромской области задержали и арестовали двух местных жителей региона, по заданию украинских спецслужб они собирали сведения об участниках СВО и переводили деньги для ВСУ.
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