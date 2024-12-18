На Украине силовики заподозрили моделей OnlyFans в неуплате налогов, идут обыски

На Украине сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) на основании постановления суда начали проверять украинцев, зарегистрированных на платформе OnlyFans, подозревая их в уклонении от уплаты налогов.
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