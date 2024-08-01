Не поставил на ручник — сократил жизнь коробки?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Для чего в автомобилях с АКП нужен стояночный тормоз, разве перевода селектора в Р недостаточно?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор «За рулем»:– При переводе селектора автомата, вариатора или робота с двумя сцеплениями в положение Р происходит блокировка вала, непосредственно связанного с колесами автомобиля.