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Самое дороге в мире мороженое: что содержит роскошный десерт

Замороженный десерт, называемый бьякуя, что в переводе с японского означает «белая ночь», в настоящее время стоит 880 000 иен (6380 долларов США) за порцию, что официально делает его самым дорогим мороженым в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса.

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