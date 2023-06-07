Самое дороге в мире мороженое: что содержит роскошный десерт

Замороженный десерт, называемый бьякуя, что в переводе с японского означает «белая ночь», в настоящее время стоит 880 000 иен (6380 долларов США) за порцию, что официально делает его самым дорогим мороженым в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса.