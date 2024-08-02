В ЦИК Татарстана определили порядок партий в бюллетенях на выборах в Госсовет РТ

В Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан прошла жеребьевка для размещения наименований политических партий в бюллетене для голосования по единому республиканскому избирательному округу на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана.
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