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Татар-информ

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В ЦИК Татарстана определили порядок партий в бюллетенях на выборах в Госсовет РТ

В Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан прошла жеребьевка для размещения наименований политических партий в бюллетене для голосования по единому республиканскому избирательному округу на выборах депутатов Государственного Совета Татарстана.

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