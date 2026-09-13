Си Цзиньпин призвал реформировать мировую финансовую архитектуру

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС+ в Нью-Дели призвал страны Глобального Юга реформировать международную финансовую архитектуру и направить реформу Всемирной торговой организации в правильное русло.
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