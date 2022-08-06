Popcaketv

29 подписчиков

В Сети обсуждают роман Джей-Хоупа и Ирен

В Сети обсуждают роман Джей-Хоупа и Ирен

Кажется, у одного участника южнокорейской к-поп группы BTS намечаются романтические отношения. В Сети все чаще стали обсуждать возможной роман Джей-Хоупа (J-Hope) с моделью Ирен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх