Как советские и российские спецслужбы устраняли сбежавших за границу предателей

«Лента.ру»: в российских спецслужбах позитивно оценили смерть КузьминоваФото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС Спустя неделю после происшествия в испанском городе Вильяхойоса местные власти официально так и не подтвердили личность мужчины, застреленного на парковке.