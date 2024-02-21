Как советские и российские спецслужбы устраняли сбежавших за границу предателей

«Лента.ру»: в российских спецслужбах позитивно оценили смерть КузьминоваФото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС Спустя неделю после происшествия в испанском городе Вильяхойоса местные власти официально так и не подтвердили личность мужчины, застреленного на парковке.
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