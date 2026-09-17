Как высшее образование отличает ребёнка от тех, кто его не имеет и почему это не всегда про ум

У вас двое детей. Один отучился, получил диплом, сидит в офисе. Второй — не стал поступать, работает руками или вообще на себя.
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Сегодня среди молодёжи чуть ли не каждый с высшим образованием. Но когда начинаешь их слушать... Какой там анализ? Их мозги не могут элементарно связать пару слов. Про мат вообще молчу - бригада сантехников нервно в сторонке курит
Одни получают высшее образование для знаний, а другие для диплома.