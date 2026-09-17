ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 677 подписчиков

Как высшее образование отличает ребёнка от тех, кто его не имеет и почему это не всегда про ум

Как высшее образование отличает ребёнка от тех, кто его не имеет и почему это не всегда про ум

У вас двое детей. Один отучился, получил диплом, сидит в офисе. Второй — не стал поступать, работает руками или вообще на себя.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Julius Caesar
Julius Caesar

Сегодня среди молодёжи чуть ли не каждый с высшим образованием. Но когда начинаешь их слушать... Какой там анализ? Их мозги не могут элементарно связать пару слов. Про мат вообще молчу - бригада сантехников нервно в сторонке курит