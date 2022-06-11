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Револьвер из Монтенегро

Револьвер из Монтенегро

В прошлом материале «В тени «нагана» речь зашла о восьмизарядном револьвере «Раста-Гассера», принятого на вооружение армии Австро-Венгрии и ничем особо не отличавшегося от того же нагана, кроме емкости барабана.

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