Револьвер из Монтенегро

В прошлом материале «В тени «нагана» речь зашла о восьмизарядном револьвере «Раста-Гассера», принятого на вооружение армии Австро-Венгрии и ничем особо не отличавшегося от того же нагана, кроме емкости барабана.
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