Царьград

7 225 подписчиков

Пашиняна "погрузили в темноту". Премьер мгновенно онемел

Пашиняна "погрузили в темноту". Премьер мгновенно онемел

Интересный казус произошёл во время заседания в правительстве Армении. Но обо всём по порядку.Итак, премьер Армении Никол Пашинян выступал перед правительством с важной речью, как тут случилось непредвиденное.

Комментарии
ВВ
Валентин Воробьев
Каков поп (Пашинян) таков и приход.
Ответить
1 г.
ДМ
Даша Михайлович
Ну сейчас Америка придёт и сделает им свет
Ответить
1 г.
ВД
Вовладар Даров
Свечку им зажжёт дедушка Спотыкач, если не уронит по дороге!
Ответить
1 г.
