В Москве задержан подозреваемый в угоне дорогого автомобиля

Курьезный случай кражи автомобиля стоимостью в три миллиона рублей произошел в столице. По данным правоохранительных органов, 21-летний житель Краснодара совершил незаконное завладение транспортным средством без намерения его похитить.
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