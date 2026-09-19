Houthis claim attack near Riyadh airport

The Iran-backed Houthis in Yemen said they carried out drone and missile attacks on Riyadh, Saudi Arabia, near the airport and energy sites.
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