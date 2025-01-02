Карлсен отверг обвинения в договорном характере финала с Непомнящим на ЧМ по блицу

Норвежский шахматист Магнус Карлсен на своей странице в Instagram опроверг обвинения в договорном матче, которые появились после финала чемпионата мира по блицу, где он разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.
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