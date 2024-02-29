Армия США заявила о подготовке к крупномасштабной войне

Модест

Поздно чухнулись. Им ясно сказали, что на них никто наступать и захватывать не собирается. Покушают ядрёных грибочков и осядут тонким слоем пыли на поверхность безжизненной планеты. А зачем нам такая планета, если на ней не будет России? (цы) Путин В.В.