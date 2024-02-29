Пентагон в ближайшее время планирует сократить 5% военнослужащих американской армии в рамках подготовки к будущим крупномасштабным войнам.
Армия США заявила о подготовке к крупномасштабной войне
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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20 час.
Владимир Самборский
Создатель! Не пора ли уж гегемона волной-то смыть?
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18 час.
Модест
Поздно чухнулись. Им ясно сказали, что на них никто наступать и захватывать не собирается. Покушают ядрёных грибочков и осядут тонким слоем пыли на поверхность безжизненной планеты. А зачем нам такая планета, если на ней не будет России? (цы) Путин В.В.
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16 час.
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