Какой церковный праздник в православии отмечают 3 декабря 2023 года Алёна ЮрьеваПрихожане Русской Православной Церкви в нынешнее воскресенье, 3 декабря 2023 года, проводят ряд церковных торжеств, посвященных подвигам святых.
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