Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой

Клавдия Коршунова снимает в Костромской области свой полнометражный дебютный фильм «Ваня». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, отвечающей за производство картины совместно с кинокомпанией СТВ Лаб и компанией 1155 film production studio при поддержке Министерства культуры РФ.