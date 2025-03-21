Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой

Клавдия Коршунова снимает в Костромской области свой полнометражный дебютный фильм «Ваня». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, отвечающей за производство картины совместно с кинокомпанией СТВ Лаб и компанией 1155 film production studio при поддержке Министерства культуры РФ.
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