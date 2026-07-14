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Царьград

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Meta использовала ИИ для сокращения сотрудников, заявляют 26 работников

Meta использовала ИИ для сокращения сотрудников, заявляют 26 работников

Более 25 сотрудников Meta* обвинили компанию в использовании ИИ для выбора кандидатов на сокращения. Среди уволенных оказались работники, находившиеся на больничном, что вызвало критику со стороны пострадавших.

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