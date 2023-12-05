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Вопрос о деньгах Байдена обратил пресс-секретаря Белого дома в бегство

Вопрос о деньгах Байдена обратил пресс-секретаря Белого дома в бегство

В США пресс-секретарь лидера страны отказалась продолжать брифинг после вопроса о платеже Байдену.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер попросту завершила брифинг, услышав от журналистов неудобный вопрос о президенте.

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