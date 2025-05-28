Российские политики поздравили пограничников: «Спасибо за службу стране и гражданам»

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Сегодня в России отмечается День пограничника – праздник военнослужащих, несущих службу по охране рубежей нашей Родины, ветеранов этого вида войск, а также день памяти тех пограничников, которые в разное время отдали свои жизни при отражении нападений врагов.