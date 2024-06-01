Хуситы атаковали USS Dwight Eisenhower. Подарок Запада Путину. Европа перешла ко второй стадии подготовки войны. Карлсон: Россию не победить

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877 прочитали Авианосцы США - оружие прошлого В США умные головы сами уже признают, что их авианосцы - это оружие прошлого.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Автор, вы что вытворяете!? Решили всю информационную повестку в одну статью вплести?
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16 час.
Николай Герасименко
Кстати про братьев по оружию хуситов, в сети полно роликов, как они поражают старыми советскими и новыми иранскими ракетами авианосцы и другие боевые корабли НАТО. А вы говорите, что у них нет визуального объективного контроля. По заявлению иранских и арабских СМИ, из 5 авианосцев, находящихся в Красном море, 3 выведены из строя, из 34 боевых кораблей, 4 потоплено и 8 выведено из строя.
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15 час.
Eduard
Передайте наши им гиперракеты,как они Украине.Пусть топят корыта американцев!
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15 час.

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