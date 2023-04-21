В Думе разработали законопроект о господдержке НКО, занимающихся реабилитацией ветеранов

Депутат Государственной думы РФ Эдуард Кузнецов разработал проект закона о включении некоммерческих организаций (НКО), занимающихся медико-психологической реабилитацией военнослужащих и ветеранов боевых действий, в ряд социально ориентированных НКО.
Депутат Государственной думы РФ Эдуард Кузнецов разработал проект закона о включении некоммерческих организаций (НКО), занимающихся медико-психологической реабилитацией военнослужащих и ветеранов боевых действий, в ряд социально ориентированных НКО.
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