Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Валерий Бирюков
    Ну, как не вспомнить средневековье, когда властители Испании, Франции, Италии поганой метлой выметали их из своих стран?Этот раунд оста...
  • Сергей Кушнарев
    Полностью  согласен!!!Этот раунд оста...
  • Михаил Васильев
    Чему удивляться? Посмотрите, кто сидит в жюри Маски и кто на сцене - одни наглые и пархатые ....Этот раунд оста...

Навальнисты начали торговать землей с могилы Навального... И другие сектантские новости

Навальнисты начали торговать землей с могилы Навального... И другие сектантские новости

Полторы недели назад заукраинский уголовник-иноагент (и экс-мэр Екатеринбурга) Евгений Ройзман выразил уверенность в том, что Алексея Навального, при жизни признанного экстремистом и террористом, "со временем канонизируют".

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