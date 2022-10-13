БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ПОД ДЫХ ОТ ЦБ: СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ РУССКАЯ ВАЛЮТА

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ПОД ДЫХ ОТ ЦБ: СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ РУССКАЯ ВАЛЮТА

ФОТО: ANDREY MIHAYLOV, SERGEY DOBRYDNEV/GLOBALLOOKPRESS МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ В середине 2022 года русский рубль проявил немыслимую стойкость – не только восстановился от панического падения, но и укрепился до лучших показателей за несколько лет.

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