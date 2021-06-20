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«Ради этих можно – благое дело…» УЕФА не будет наказывать Нойнера за радужную повязку на Евро-2020

«Ради этих можно – благое дело…» УЕФА не будет наказывать Нойнера за радужную повязку на Евро-2020

Сборная Германии прокомментировала информацию о том, что УЕФА может оштрафовать Немецкий футбольный союз (DFB) за ЛГБТ-повязку вратаря Мануэля Нойера на играх Евро-2020.

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