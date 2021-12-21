Экс-генпрокурор Украины: обвинение Порошенко негативно скажется на имидже страны

Автоматчики будут встречать бывшего украинского лидера Петра Порошенко в аэропорту. Соответствующим заявлением поделился бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, добавив, что обвинение экс-президента в негативном ключе отразится на имидже страны.