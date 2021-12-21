Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Все беды Украины от пиндосов. Так что скоро народ начнет их отлавливать и бить, возможно ногами.😁😁Джен Псаки объясн...
  • Elena Pavlova
    Что выпендриваться - поросёнок с хреном, готовый к подаче - очень символично.Историк Комаровск...
  • Владимир Eвтушенко
    Вообще-то давно надо  было сделать  этот  день выходным, а не лицемерить - всё  равно  в этот день  люди  не работают...Депутат Кравченко...

Экс-генпрокурор Украины: обвинение Порошенко негативно скажется на имидже страны

Экс-генпрокурор Украины: обвинение Порошенко негативно скажется на имидже страны

Автоматчики будут встречать бывшего украинского лидера Петра Порошенко в аэропорту. Соответствующим заявлением поделился бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, добавив, что обвинение экс-президента в негативном ключе отразится на имидже страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх