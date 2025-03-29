TASS/Toby Melville/AP Миллиардер из Соединенных Штатов Дэвид Сакс предрек украинскому президенту Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного актера из Голливуда, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии