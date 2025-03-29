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Миллиардер предрек Зеленскому судьбу "актера, с которым не хотят иметь дел"

Миллиардер предрек Зеленскому судьбу "актера, с которым не хотят иметь дел"

TASS/Toby Melville/AP Миллиардер из Соединенных Штатов Дэвид Сакс предрек украинскому президенту Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного актера из Голливуда, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дел.

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