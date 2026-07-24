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Царьград

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Шикарный особняк Горбачёва в Германии: Почему от него пришлось избавиться?

Шикарный особняк Горбачёва в Германии: Почему от него пришлось избавиться?

В 2007 году семья Михаила Горбачёва приобрела большую виллу неподалёку от городка Роттах-Эгерн, на берегу озера Тегернзе в Баварских Альпах.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Все наши высокопоставленные деятели, после того, как нахуевертят в России на ответственных постах, норовят смыться в страны, ныне уже реального противника. Вот и меченый смылся скорее от ответственности за изменническую деятельность!
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