Курица в майонезе с чесноком целиком в духовке

На ужин или к семейному обеду можно запечь в духовке курицу в майонезе с чесноком. Курочка запекается целиком, получается румяной и сочной, с хрустящей корочкой и нежной мякотью, подать её можно практически с любым гарниром.
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