Ну все, шансов у Германии больше нет. Свою промышленность она уже потеряла

СК

Сергей Ковалев

"шансы у Германии есть", весь вопрос тока - "какие?" ответ в глобальной пирамиде власти, выстраиваемой кукловодами от глобального же бабла, внутри которой у Германии, так же, как и у всей Европы, да и у всего западного вассалитета, "шанс" тока один - встать в стойло внутри подчинённости управляющей верхушки. все эти швабы подробно поясняли, нового ничего.