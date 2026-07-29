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Ну все, шансов у Германии больше нет. Свою промышленность она уже потеряла

Ну все, шансов у Германии больше нет. Свою промышленность она уже потеряла

Немецкоязычнвя пресса (Wirtschaftswoche, Die Zeit, Kurier, Handelsblatt, Rheinische Post, Exxpress) активно комментирует последние данные BDI – Федерального союза немецкой промышленности, согласно которым немецкая промышленность продолжает терять около 15 тысяч рабочих мест каждый месяц.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Соберутся, этож немцы.
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1 м.
Юрий Золотарев
Скоро, возможно, скажем про Херр-манию: &quot;Шо? Умер Максим? Ну и ХЕР с ним !&quot;
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
&quot;шансы у Германии есть&quot;, весь вопрос тока - &quot;какие?&quot; ответ в глобальной пирамиде власти, выстраиваемой кукловодами от глобального же бабла, внутри которой у Германии, так же, как и у всей Европы, да и у всего западного вассалитета, &quot;шанс&quot; тока один - встать в стойло внутри подчинённости управляющей верхушки. все эти швабы подробно поясняли, нового ничего.
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1 м.