7 самых «неприличных» блюд в Турции: туристы краснеют, но заказывают

Как вам идея съесть «дамский пупок»? Что за «десерт из публичного дома» предлагают туристам в Турции? И чем пахнет блюдо в виде мужского полового органа? Из этой статьи вы узнаете о самых неприличных и необычных блюдах турецкой кухни.