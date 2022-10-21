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"Коснется всех": объявлено о новых правилах оформления ОСАГО до конца октября

"Коснется всех": объявлено о новых правилах оформления ОСАГО до конца октября

Российский союз автостраховщиков (РСА) ввел новые нормы о досрочном расторжении договоров ОСАГО, изменили процедуру возмещения убытков, а также был подготовлен и опубликован новый справочник средней стоимости запчастей.

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