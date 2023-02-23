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На границе Черниговской области замечено передвижение военных колонн

На границе Черниговской области замечено передвижение военных колонн

Российские войска были замечены на границе Черниговской области. По данным Северного оперативного командования Вооруженных сил Украины, разведка зафиксировала передвижение военных колонн без опознавательных знаков вблизи границы Черниговской области.

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