"Началось. Такого Россия еще не делала": Прилет по центрам принятия решения - верхушка задвухсотилась

Людмила Лиханова Ерунда. Всему свое время. Сначала зачистка территории 404 от идиотов как и просил зеля, теперь время других а вот некоторые нам нужны живехоньки

Людмила Лиханова Всему свое время. Мы спокойно зачищаем территорию 404 сначала от идиотов на фронтах, теперь пришло время и для других. Но кое-кто нам очень нужны живыми чтобы сдали все явки и пароли. Так что все идет по плану.