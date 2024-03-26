Интересная жизнь с Vera Star Столица сумасшедшего хутора не успела ещё даже взвыть сиренами воздушной тревоги, как на неё обрушился мощнейший удар наших ракет.
"Началось. Такого Россия еще не делала": Прилет по центрам принятия решения - верхушка задвухсотилась
Комментарии
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Людмила Лиханова
Ерунда. Всему свое время. Сначала зачистка территории 404 от идиотов как и просил зеля, теперь время других а вот некоторые нам нужны живехоньки
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8 час.
Людмила Лиханова
Всему свое время. Мы спокойно зачищаем территорию 404 сначала от идиотов на фронтах, теперь пришло время и для других. Но кое-кто нам очень нужны живыми чтобы сдали все явки и пароли. Так что все идет по плану.
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8 час.
Людмила Лиханова
Всему свое время. Мы спокойно зачищаем территорию 404 сначала от идиотов на фронтах, теперь пришло время и для других. Но кое-кто нам очень нужны живыми чтобы сдали все явки и пароли. Так что все идет по плану.
Ответить
8 час.
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