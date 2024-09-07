Путин заявил, что новый буддийский храм и памятник украсят Бурятию

Глава Российской Федерации Владимир Путин отправил привет посетителям праздника, проводимого в честь 260-летия института руководителя буддистов РФ Пандито Хамбо ламы, а также возведению монумента «Церемония признания буддизма в России» и крупнейшего собора Республики Бурятии — Цогчен дугана, добавив, что они будут красивейшим символом республики.