Но есть и хорошие новости "Таджикистану выделена одна из самых высоких квот в мире - тысяча мест в российских вузах.
Около 5 тысяч таджиков собрались поступать в вузы России..
Комментарии
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Ольга Иванова
Как долго это безобразие будет продолжаться??? Мрак.... Кто либо читает наши сообщения?
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7 час.
Н
Николай
ЛЮ-У-ДИ! Знайте ВСЁ про себя, знайте СВОИ особенности, знайте СВОИ заболевания, фильтруйте, то что говорят врачи, особенно НЭ НАШИ, ходите к разным специалистам!!! Ищите народные средства, они существуют и эффективны! "Ищущий, да обрящет!" Лекарственных трав много, сейчас лето - пользуйтесь!!!
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7 час.
Иван Иваныч
Бля, как же грустно мне русскому греку читать всё это. Знайте, если Вы русские не приведёте свою ДУШУ в порядок, Вы будете через некоторое время жить не на своей земле. Вас уже сейчас душат, а в скорости будут пачками убивать. Печально и у меня ДУША болит, такую страну могут загубить...
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4 час.
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