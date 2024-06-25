Около 5 тысяч таджиков собрались поступать в вузы России..

ЛЮ-У-ДИ! Знайте ВСЁ про себя, знайте СВОИ особенности, знайте СВОИ заболевания, фильтруйте, то что говорят врачи, особенно НЭ НАШИ, ходите к разным специалистам!!! Ищите народные средства, они существуют и эффективны! "Ищущий, да обрящет!" Лекарственных трав много, сейчас лето - пользуйтесь!!!

Иван Иваныч

Бля, как же грустно мне русскому греку читать всё это. Знайте, если Вы русские не приведёте свою ДУШУ в порядок, Вы будете через некоторое время жить не на своей земле. Вас уже сейчас душат, а в скорости будут пачками убивать. Печально и у меня ДУША болит, такую страну могут загубить...