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Клава Кока показала свой номер телефона и теперь просит звать ее замуж

Клава Кока показала свой номер телефона и теперь просит звать ее замуж

Номер телефона Клавы Коки опубликовали в Интернете. Певица была расстроена этой новостью, однако позже решила искать позитивную сторону инцидента и стала отвечать на телефонные звонки со стороны поклонников, а позже и сама поделилась своим номером.

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