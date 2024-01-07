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О деятельных приоритетах "православного" сознания белогвардейцев

О деятельных приоритетах "православного" сознания белогвардейцев

Защитники "веры, царя и Отечества", как ошибочно предполагают о белодельцах многие современные деятели истории и культуры, на деле были готовы пойти, как говаривал Врангель, на союз хоть с чёртом, только бы против большевиков.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Они были те кто отстаивал провославие и за это им респект. Но господь уже знал как он нас накажет.
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