ЗАГС выдал пособия и отчитался о регистрации новых иноземных жителях города, только один из которых оказался коренным россиянином

Avia.pro - СМИ Утро в России началось, как обычно: кофе, новости, легкий шум за окном. Но то, что я увидела в одной из новостных лент, заставило меня не просто удивиться, а буквально усомниться в реальности происходящего.
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