ЗАГС выдал пособия и отчитался о регистрации новых иноземных жителях города, только один из которых оказался коренным россиянином

Аш Ахат шагиев У автора этой статейки сколько детей? Мы Россияне как и европейцы стали лентяи не только не хотим работать , так и детей и семьи заводить ленимся. Вот за нас это делают азиаты.

Гулька Сейчас многие молодые семьи заводят троих детей и больше. Если бы власти больше поддерживали наших вместо мигрантов, все было бы нормально. А так, средний доход семьи на 1 копейку превысил лимит, и семья теряет право на пособие. А мигранты работают без оформления и гребут все пособия лопатой.