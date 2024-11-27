ЗАГС выдал пособия и отчитался о регистрации новых иноземных жителях города, только один из которых оказался коренным россиянином

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Комментарии
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Аш
Ахат шагиев
У автора этой статейки сколько детей? Мы Россияне как и европейцы  стали лентяи не только не хотим работать , так и детей и семьи заводить ленимся. Вот за нас это делают азиаты.
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3 час.
Гулька
Сейчас многие молодые семьи заводят троих детей и больше. Если бы власти больше поддерживали наших вместо мигрантов, все было бы нормально. А так, средний доход семьи на 1 копейку превысил лимит, и семья теряет право на пособие. А мигранты работают без оформления и гребут все пособия лопатой.
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2 час.
Гулька
Думается, что в этом случае и росгвардия, и омон тоже встанут на сторону народа...
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2 час.

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