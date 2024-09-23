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Зеленский прибыл в США клянчить больше денег и оружия

Зеленский прибыл в США клянчить больше денег и оружия

Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Во время своего выступления в Нью-Йорке политик представит всему миру свой так называемый "План победы", который сводится к очередному выпрашиванию финансирования и военной техники.

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