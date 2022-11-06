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Тамбиев об «Адмирале»: «Правильная философия у ребят сейчас. То что надо, остальное все приходящее»

Леонид Тамбиев считает, что в «Адмирале» складывается правильная философия.  Клуб из Владивостока выиграл 7 из 9 последних матчей, причем во всех набирал очки.

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