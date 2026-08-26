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Журнал о бизнесе и инвестициях

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НАУФОР призвала Минфин добавить брокеров в белый список

НАУФОР призвала Минфин добавить брокеров в белый список

НАУФОР предложила Минфину добавить в белый список цифровые сервисы финансовых компаний. Более половины их трафика приходится на мобильный интернет, а лишение инвесторов доступа к ним создает риски для российского фондового рынка, считает ассоциация .

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