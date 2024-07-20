ИИ уже «почувствовал» нехватку данных

Индустрия ИИ сталкивается с новым препятствием: сокращением доступности данных, пишут СМИ. Согласно исследованию, проведенному MIT под руководством Data Provenance Initiative, многие ключевые веб-источники теперь ограничивают использование своих данных, что сказывается на обучении мощных систем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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