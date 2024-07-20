Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • serghei kapustin
    Это его политическое будущееВ России высказал...
  • Виктор
    Еврей?В Госдуме назвали...
  • patentlil
    На первом месте не Хрущев, а СТАЛИН, кровопийца и диктатор.В Госдуме назвали...

ИИ уже «почувствовал» нехватку данных

ИИ уже «почувствовал» нехватку данных

Индустрия ИИ сталкивается с новым препятствием: сокращением доступности данных, пишут СМИ. Согласно исследованию, проведенному MIT под руководством Data Provenance Initiative, многие ключевые веб-источники теперь ограничивают использование своих данных, что сказывается на обучении мощных систем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх