ИИ уже «почувствовал» нехватку данных

Политика как она есть

Индустрия ИИ сталкивается с новым препятствием: сокращением доступности данных, пишут СМИ. Согласно исследованию, проведенному MIT под руководством Data Provenance Initiative, многие ключевые веб-источники теперь ограничивают использование своих данных, что сказывается на обучении мощных систем.