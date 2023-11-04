Реабилитолог дала советы по защите коленей во время бега

Реабилитолог Надежда Смирнова дала советы по защите коленей во время бега. Она порекомендовала делать разминку перед каждой тренировкой, подбирать нагрузку, ориентируясь на состояние организма, регулярно проверять здоровье у врача, а кроме того, увеличивать нагрузку постепенно, особенно если нет бегового опыта.