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Царьград

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Косачев возложил надежды на развитие парламентской ассамблеи ШОС

Косачев возложил надежды на развитие парламентской ассамблеи ШОС

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выразил надежду на развитие идеи парламентской ассамблеи ШОС.

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