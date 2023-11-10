Галина Янко: какие приметы предвещают скорое обогащение

На скорую денежную прибыль стоит рассчитывать, если: Найдется монета на улице. Прадеды верили, что найденная монетка, если она желтого цвета, обязательно является предвестницей прибыли в самый короткий срок.
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