Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Интересно. Спасибо.«Роснефть» разраб...
  • Владимир Борисов
    Статья о чём?????Десять тезисов о ...
  • С С
    Ну это присуще только ХОХЛАМ. Они вечно пересматривают, переиначивают, отказываются. И при этом находят виновных. Так...На Украине создае...

Деполитизация: оппозиция превращается в медиа

Деполитизация: оппозиция превращается в медиа

Команда Навального* презентовала очередной медиапродукт — новостной Telegram-канал «Сирена». Это не первый подобный проект, но он лучше остальных демонстрирует дрейф российской несистемной оппозиции от политической деятельности в сторону медиа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх