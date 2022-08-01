Деполитизация: оппозиция превращается в медиа

Команда Навального* презентовала очередной медиапродукт — новостной Telegram-канал «Сирена». Это не первый подобный проект, но он лучше остальных демонстрирует дрейф российской несистемной оппозиции от политической деятельности в сторону медиа.
Команда Навального* презентовала очередной медиапродукт — новостной Telegram-канал «Сирена». Это не первый подобный проект, но он лучше остальных демонстрирует дрейф российской несистемной оппозиции от политической деятельности в сторону медиа.
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