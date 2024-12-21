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Следствие вменило мошенничество курьеру, забравшему деньги Ларисы Долиной

Следствие вменило мошенничество курьеру, забравшему деньги Ларисы Долиной

Следствие вменило два эпизода крупного мошенничества курьеру Анжеле Цырульниковой, которая забрала деньги у певицы Ларисы Долиной, пишет РИА Новости со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении агентства.

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