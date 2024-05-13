Госдума намерена приступить к публичному обсуждению трансформации налоговой системы 20 мая. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу думского комитета по бюджету Андрея Макарова, принять все изменения нижняя палата парламента рассчитывает до конца текущей сессии, чтобы налогоплательщики и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы.
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